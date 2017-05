Pub

Incidente não causou feridos, mas deixou o apartamento inabitável.

Seis pessoas foram realojadas na madrugada de hoje em casa de familiares após uma explosão ter "praticamente destruído" o apartamento onde viviam na rua do Heroísmo, no centro do Porto, disseram à Lusa os Sapadores Bombeiros.

De acordo com a fonte, a explosão ocorreu cerca das 04:00 no cilindro de aquecimento de águas da habitação, e não causou feridos, mas deixou o apartamento - um 3.º andar de um edifício de quatro pisos - inabitável.

A projeção de destroços danificou ainda uma viatura que se encontrava estacionada na rua.

De acordo com os Sapadores Bombeiros do Porto, que mobilizaram nove homens e duas viaturas para o local, no apartamento viviam seis pessoas (uma criança, uma idosa e quatro adultos), que foram acolhidas em casa de familiares.

Uma avaliação da Proteção Civil permitiu já confirmar que a estrutura do edifício não foi afetada, pelo que não foi necessária a evacuação dos restantes apartamentos.