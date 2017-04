Pub

Uma adolescente está internada. Foi infetada por uma criança de 13 meses não vacinada que também contagiou quatro funcionárias do hospital

Nos últimos dias foram confirmados seis casos de sarampo apenas no Hospital de Cascais, avança hoje a TSF. Desses casos, uma adolescente está internada, depois de ter sido infetada por um bebé de 13 meses não vacinado, o qual também contagiou quatro funcionários do hospital.

Segundo explicou à rádio, a diretora clínica do hospital de Cascais, Eduarda Reis, o bebé não estava vacinado e surgiu no hospital com uma "forma ligeira da doença que se foi agravando". Neste momento, segundo a mesma responsável, a criança está bem e em casa. "Os outros casos foram contactos com esse caso", disse, esclarecendo que dos quatro funcionários uns estavam vacinados e outros tinham tido a doença na infância.

O apelo à vacinação tem sido repetido pela Direção-Geral de Saúde.

O sarampo é uma das doenças infecciosas mais contagiosas, podendo provocar doença grave ou mesmo a morte. É evitável pela vacinação e está, há vários anos, controlada em Portugal.