Fugitivo foi preso em flagrante enquanto cometia um assalto

O segundo chileno que fugiu da prisão de Caxias foi detido em flagrante em Barcelona, Espanha, enquanto cometia um assalto, de acordo com o Expresso.

Roberto Ulloa, de 29 anos, já tinha escapado às malhas da lei este domingo, quando foi detido no aeroporto de Madrid e libertado por falta de um mandado de captura internacional. O outro fugitivo chileno, Jorge Naranjo, de também 29 anos, não teve a mesma sorte e foi detido no aeroporto por ter documentos falsos.

As autoridades espanholas receberam os mandados de detenção europeus dos dois chilenos evadidos na segunda-feira à noite e desde essa altura Ulloa foi considerado um fugitivo pela polícia espanhola, que apenas esta quarta-feira o conseguiu deter.

Os dois reclusos chilenos fugiram da prisão de Caxias no domingo, juntamente com Joaquim Bitton Martos, um recluso luso-israelita de 30 anos que ainda está a monte.

Os três homens, que aguardavam julgamento em prisão preventiva por crimes de furtos e roubos a residências, fugiram depois de ter serrado as grades da cela com fio metálico e de cortarem a vedação do estabelecimento prisional.

