Iniciativa aconteceu no hospital do Funchal

O secretário regional da Saúde da Madeira e outras entidades subiram hoje os nove andares do hospital do Funchal a pé, aderindo à iniciativa "Suba pelas escadas, a sua saúde agradece".

"O governo [da Madeira] e a secretaria regional da Saúde quis com a sua presença manifestar o seu total apoio a esta iniciativa do movimento 'Move Now' que visa chamar a atenção da população e dos profissionais do Serviço Regional de Saúde (Sesaram) de que estamos a contribuir para a melhoria da nossa saúde usando as escadas e não os elevadores", disse Pedro Ramos.

O médico argumentou que esta prática contribui para "a melhoria da saúde e para melhorar o bem-estar físico, mental e social".

"Libertamos calorias, perdemos peso", exemplificou, acrescentando que a iniciativa visa também "chamar a atenção de que este exercício físico pode ser feito também no horário de trabalho".

Pedro Ramos referiu que esta iniciativa acontece no âmbito do programa do Dia Mundial da Atividade Física, que se assinala a 6 de abril, na véspera do Dia Mundial da Saúde, elogiando o facto de o movimento ter escolhido o edifício do hospital dr. Nélio Mendonça (Funchal) para a realização desta ação.

Confirmou ainda que, a partir de hoje, em cada lance de escadas do hospital vão ficaram inscritas as calorias que se perdem pela sua utilização.

A campanha "suba pelas escadas, a sua saúde agradece" é coordenada pela Associação da Madeira de Desporto para Todos (AMDpT), em parceria com a direção regional de Juventude e Desporto da região, Universidade da Madeira, o Instituto de Administração da Saúde e Assuntos Sociais e a Escola Superior de Enfermagem São José Cluny, com o objetivo de promover o desporto e a atividade física.

O governo madeirense salienta ainda que o mês de abril será dedicado ao tema "Move-te... no trabalho" e pretende "potenciar a atividade física e o exercício físico no local de trabalho e assim reduzir comportamentos sedentários".

Por seu turno, Rafael Santos, responsável desta campanha, destacou a meta de "consciencializar" as pessoas para a necessidade de "mudança de comportamentos", usando as escadas em vez dos elevadores e das escadas rolantes.

"Nesta atividade no hospital, que foi uma coisa simbólica, gastámos cerca de 50 calorias a subir e a descer" as escalas, apontou.

Rafael Santos acrescentou que estão previstas outras iniciativas no âmbito desta campanha ao longo do mês e que o objetivo é que "todas as instituições alertem os utentes para mudarem comportamentos", admitindo que "não é fácil".