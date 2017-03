Pub

Mesmo as acusações relativas a crimes sexuais terão moldura penal menos gravosa por se tratar de uma menor adolescente

Os dois homens que foram detidos por estarem na companhia de Daniela Magno, de 15 anos, quando a menor foi encontrada em Setúbal pela PJ, após seis meses desaparecida de um lar de Viseu, só deverão ser ouvidos amanhã por um juiz do tribunal sadino, mas será difícil provar o crime de sequestro se a jovem garantir que não se sentiu privada de liberdade.

O interrogatório esteve agendado para hoje, quarta-feira, no Departamento de Investigação e Ação Penal de Setúbal, estando os indivíduos indiciados da prática dos crimes de sequestro e de natureza sexual.

Ainda assim, fonte policial avança que o crime de sequestro - punido de dois a dez anos de cadeia - poderá cair por terra se a menor disser em tribunal que fugiu do Lar de São José e foi viver para Setúbal por sua livre vontade, nunca tendo sido privada de liberdade. Segundo o DN apurou, terá sido precisamente esta a versão da jovem.

Já quanto aos indícios de crime sexual, a mesma fonte ressalva que por se tratar de uma adolescente a moldura penal é menos gravosa. Enquanto o crime praticado com crianças (até 14 anos) prevê uma pena de três a dez anos, com menores com mais de 14 anos a pena pode ir até aos três anos.

Recorde-se que a menor foi resgatada em Setúbal na madrugada de ontem, depois de ter desaparecido do lar a 27 de setembro, tendo sido encontrada na companhia de dois homens, entre 30 e 35 anos, que viriam a ser detidos pela PJ. Segundo o padre Arménio Lourenço, diretor da Confraria de Santo António, que gere o lar, desde que Daniela Magno entrou na instituição, em julho, que um automóvel passou a rondar regularmente o lar conduzida por um homem que foi identificado como sendo de Setúbal e que terá trabalhado numa obra situada próxima da casa onde a menor vivia antes de dar entrada na instituição por decisão do tribunal de Viseu.