Ana Rita Cavaco, bastonária da Ordem dos enfermeiros, assumiu que existem já bastantes movimentos que manifestam a intenção de entregar os títulos de especialidade

O Ministério da Saúde reagiu, esta segunda-feira, à hipótese de alguns enfermeiros especialistas entregarem os seus títulos profissionais de maneira a poderem fazer greve.

Como informou hoje a bastonária da Ordem dos enfermeiros, Ana Rita Cavaco, já foram criados vários movimentos e manifestada por vários enfermeiros a intenção de entregar os títulos, o que os impedirá de trabalhar em atividades específicas, exigindo ao mesmo tempo que o Governo aumente os salários e crie carreiras específicas.

"Preocupa-nos muitíssimo, é um movimento que está a crescer e a alastrar", admitiu Ana Rita Cavaco, ressalvando que a Ordem ainda não suspendeu nenhum título, apesar de já ter recebido vários pedidos dos especialistas de Saúde Materna.

Concedida a suspensão, um profissional só poderá trabalhar nos cuidados gerais e não nos especializados, que incluem atos que só podem ser praticados com um título válido.

No entanto, um comunicado do Ministério da Saúde, sobre o "Exercício de funções de enfermeiro-especialista".

"A recusa concertada e coletiva de alguns enfermeiros detentores do título de especialista, em realizarem atos que consideram inseridos no âmbito da sua especialidade, suscita diversas questões que mereceram já a análise do Conselho Consultivo da Procuradoria Geral da República, no seu parecer n.º 18/2017, publicado no Diário da República 2.ª Série, n.º 156, de 14 de agosto de 2017, o qual conclui pela ilicitude do referido comportamento", refere o comunicado.

"O movimento organizado pelos referidos enfermeiros, certamente reconhecendo a ilicitude da recusa de praticar determinados atos de enfermagem, em especial porque esta atitude consubstancia uma violação dos deveres legais e contratuais, entendeu alterar a forma de protesto, sugerindo que os enfermeiros especialistas suspendessem a respetiva inscrição como especialistas na Ordem dos Enfermeiros, com vista a ficarem impedidos de exercer os correspondentes atos de enfermagem. Esta iniciativa parece ter merecido o acolhimento da Ordem dos Enfermeiros que, deste modo, se associa a uma iniciativa correspondente a um conflito laboral coletivo, que põe em causa os direitos dos cidadãos e pode ter consequências graves do ponto de vista da prestação de cuidados de saúde", acrescenta, enumerando de seguida uma série de pontos que, do ponto de vista da Administração Central do Sistema de Saúde, esclarecem a situação.

O Sindicato dos Enfermeiros entregou no fim de agosto um pré-aviso de greve nacional para os dias 11 a 15 de setembro pela introdução da categoria de especialista na carreira de enfermagem, com respetivo aumento salarial, bem como a aplicação do regime das 35 horas de trabalho para todos os enfermeiros.

Além da saúde materna e obstetrícia, as especialidades de enfermagem atualmente reconhecidas são a enfermagem comunitária, a médico-cirúrgica, a de reabilitação, a de saúde infantil e pediátrica, e a de saúde mental e psiquiátrica.

O pré-aviso de greve abrange todos os enfermeiros e não apenas os que têm funções especializadas.