Um jovem morreu com a doença e há mais 21 casos confirmados. Veja aqui a resposta às dúvidas mais comuns

O sarampo provocou hoje em Portugal a morte a uma jovem de 17 anos, que não estava vacinada, sendo a única vítima mortal de um surto que já tem 21 casos confirmados, havendo ainda outros em investigação.

Este recente surto de sarampo em Portugal e na Europa está a abrir a discussão na opinião pública sobre a necessidade de instituir a obrigatoriedade das vacinas do Programa Nacional de Vacinação, que são gratuitas mas não obrigatórias.

- O que é o sarampo?

O sarampo é uma doença altamente contagiosa causada por um vírus, sendo mesmo das infeções virais mais contagiosas. Geralmente é propagada pelo contacto direto com secreções nasais ou da faringe e por via aérea.

- Como se manifesta?

Manifesta-se pelo aparecimento de pequenos pontos brancos na mucosa oral cerca de um ou dois dias antes de surgirem erupções cutâneas, que inicialmente surgem no rosto.

- Como é a incubação da doença?

O período de incubação pode variar entre sete a 21 dias, o contágio dá-se quatro dias antes e quatro dias depois de aparecer o exantema (erupções cutâneas).

- Que complicações causa?

O sarampo tem habitualmente uma evolução benigna, mas pode desencadear complicações como otite média, pneumonia, convulsões febris e encefalites. Pode ser grave e até levar à morte. Os adultos têm geralmente a doença mais grave que as crianças.

- Atualmente ainda se morre de sarampo?

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), em 2015 morreram em todo o mundo mais de 134 mil pessoas devido ao sarampo, o que significa 367 óbitos diários e 15 por hora.

- Qual a proteção contra o sarampo?

A vacinação é a principal medida de proteção contra o sarampo. As vacinas conseguiram mesmo reduzir a mortalidade por sarampo em quase 80% entre 2000 e 2015 a nível mundial. A OMS estima que tenham sido prevenidas pela vacinação 20,3 milhões de mortes nesse período.

- Como é vacinação em Portugal?

A vacina contra o sarampo é gratuita e está incluída no Programa Nacional de Vacinação (PNV), devendo ser dada em duas doses, aos 12 meses e aos cinco anos. Contudo, não é obrigatória porque não há vacinas obrigatórias em Portugal. É altamente recomendada pelas autoridades de saúde, médicos e pediatras, devendo ser cumpridas as duas doses nas idades indicadas no Programa de Vacinação.

- Desde quando existe vacina do sarampo em Portugal?

A vacinação organizada começou em 1973, com uma campanha de vacinação de crianças entre os um e os quatro anos, que vigorou até 1977. Em 1974, a vacina foi incluída no PNV em uma dose e em 1990 foi introduzida uma segunda dose da vacina.

- Qual o nível de imunização em Portugal?

Portugal tem uma elevada taxa de imunização contra o sarampo, que ronda os 95%. Consideram-se já protegidos contra o sarampo as pessoas que tiveram a doença ou que têm duas doses da vacina, no caso de menores de 18 anos, e uma dose quando se trata de adultos.

- Como começou o atual surto de sarampo?

A OMS alertou para um surto de sarampo na Europa em março deste ano, que na altura afetava pelo menos sete países, indicando que muitos casos surgiam em crianças cujos pais tinham optado por não vacinar os filhos.

No dia 7 de abril, o Centro Europeu de Controlo de Doenças indicava que pelo menos 14 países europeus têm registado surtos de sarampo desde o início deste ano, com a Roménia a liderar o número de casos, com mais de quatro mil doentes em seis meses, desde meados de 2016.

Além de Portugal, registaram surtos de sarampo a Áustria, Bélgica, Bulgária, Espanha, Dinamarca, França, Alemanha, Hungria, Islândia, Itália, Suíça e Suécia.

- Qual foi o primeiro caso deste surto identificado em Portugal?

O primeiro caso terá surgido num doente não vacinado que terá sido infetado na Venezuela.