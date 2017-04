Pub

Jovem que morreu com sarampo não estava vacinada devido a reação alérgica

Doze dos 21 casos de sarampo confirmados em Portugal no atual surto epidémico são de pessoas sem vacina contra a doença, entre os quais dois profissionais de saúde que não estavam vacinados, informou hoje a Direção-Geral da Saúde (DGS).

De acordo com um comunicado assinado pelo diretor-geral da Saúde, Francisco George, com a atualização dos números do sarampo, foram notificados "46 casos de sarampo, dos quais 21 confirmados e 15 em investigação. Nos restantes 10 casos foi já excluído o diagnóstico de sarampo".

Em relação aos casos confirmados, a maioria (57%) dos casos não apresentam registo de vacinação (12 casos).

Nove dos casos são profissionais de saúde, entre estes dois sem registo de vacinação

A maioria dos casos ocorreu em adultos com idade superior a 20 anos (13 casos), quatro em crianças com idade inferior a um ano e três casos no grupo etário entre um e quatro anos.

Dos 21 casos confirmados, 13 ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo, sete na região do Algarve e um caso na região norte.

A adolescente de 17 anos que morreu esta madrugada em Lisboa, vítima de complicações do sarampo, não estava vacinada contra a doença por ter feito uma alergia grave a uma vacina quando era criança.

Ao que o DN apurou, depois de tido a reação alérgica, a família da jovem decidiu não continuar a vaciná-la consoante o Programa Nacional de Vacinação.

Em conferência de imprensa, o ministro da Saúde confirmou esta manhã que "a jovem não estava protegida do ponto de vista imunitário".

Uma nota do Centro Hospitalar de Lisboa Central (CHLC), a que pertence o Hospital Dona Estefânia, diz que a adolescente morreu "na sequência de uma situação clínica infecciosa com pneumonia bilateral - sarampo". Estava internada desde o fim de semana na Unidade de Cuidados Intensivos Pediátricos do CHLC, Hospital Dona Estefânia, e foi vítima de complicações respiratórias.

A doente fora contagiada com sarampo por uma bebé de 13 meses no Hospital de Cascais, onde estava a ser tratada inicialmente a uma mononucleose. A bebé também não estava vacinada, sabe o DN, por "motivos clínicos", mas está estável e em casa a recuperar da doença.

Rodrigo Queiroz e Melo, diretor executivo da Associação dos Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo, avançou que está a ser preparada uma circular a enviar às escolas associadas referindo que, "tratando-se de um caso de saúde pública, têm de ser cumpridas rigorosamente todas as indicações que venham a ser dadas pela Direção Geral de Saúde".

De acordo com o Expresso, a circular diz aos filiados da Associação que, "dentro da sua autonomia pedagógica", podem recusar alunos que não tenham as vacinas em dia, já no próximo ano letivo.