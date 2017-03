Pub

Site inclui diretos online da Capela das Aparições

O Santuário de Fátima lançou hoje um site sobre a visita do papa Francisco para o centenário das "aparições", a 12 e 13 de maio, que inclui transmissões vídeo em "direto" da Capela das Aparições.

O site www.papa2017.fatima.pt tem como imagem dominante uma foto de Francisco e uma frase de agradecimento: "Obrigado Papa Francisco por ter dito 'sim' há quatro anos. Esperamo-lo em Fátima, em maio."

A página inclui igualmente informações úteis de como chegar a Fátima durante a peregrinação de 12 e 13 de maio, que coincide com a visita do papa, além de informação sobre os acontecimentos de 1917, uma biografia de Francisco e uma resenha das visitas papais à Cova da Iria.

Em rodapé já aparece o hino da visita do papa, com letra do padre José Tolentino Mendonça e música de João Gil e o 'site' utiliza a imagem oficial da deslocação de Francisco que tem como frase chave "Com Maria, peregrino na esperança e na paz".