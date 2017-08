Pub

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) subiu de amarelo para laranja os avisos meteorológicos nos distritos de Santarém e Coimbra para hoje e segunda-feira, colocando um total de nove distritos com aviso laranja e oito com amarelo.

No sábado, o IPMA já tinha colocado sete distritos em aviso laranja, refletindo uma situação meteorológica considerada de risco moderado a elevado, mas esta manhã acrescentou Santarém e Coimbra, passando a existir nove distritos com aviso laranja.

A santarém e Coimbra juntam-se os distritos que desde sábado já tinham aviso laranja para hoje e segunda, até cerca das 21:00 de segunda-feira, se a previsão de altas temperaturas não vier a ser alterada: Bragança, Viseu, Guarda, Vila Real, Castelo Branco, Portalegre e Braga.

Quanto aos avisos amarelos, de uma escala meteorológica com quatro níveis, com as cores verde, amarelo, laranja e vermelho, o IPMA acrescentou esta manhã Viana do Castelo e Aveiro à lista de sábado que já tinha o Porto, Évora, Setúbal, Lisboa, Leiria e Beja.

O número de avisos amarelos sobe assim de sete, contabilizados na tarde de sábado, para oito.

O tempo quente é o grande responsável pelos avisos do IPMA no continente, enquanto na Madeira, além das altas temperaturas, a velocidade do vento justifica avisos amarelos de hoje até segunda-feira.