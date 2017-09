Salvador anuncia pausa na carreira para "entregar o corpo à ciência"

Pub

Por motivos de saúde, o vencedor do último festival Eurovisão da canção vai deixar de dar concertos

Num vídeo que publicou no Youtube, Salvador Sobral lembra que tem uma "saúde frágil" e diz que chegou à altura de "entregar o corpo à ciência".O cantor que venceu o último festival da Eurorovisão admite que não sabe vai demorar esta pausa, mas diz que está "com força". Agradece todo o "apoio" das pessoas nos últimos tempos e "todas as coisas bonitas que lhe disseram".

O seu último concerto, anuncia, será na Feira Internacional de Cultura, em Cascais, na próxima sexta-feira. "Será nos jardins do Casino do Estoril, um sítio muito bonito e será a minha despedida temporária", afirma. Ao seu estilo frontal, pede que respeitem a sua privacidade e da família, um apelo que dirige "principalmente aqueles meios de comunicação de porcaria que dizem que tenho 3 meses de vida...".

Despede-se com um "até breve" e um "não se preocupem que vai correr tudo bem" e termina a tocar ao piano e a cantar o famoso tema "Hello - Goodbye", dos Beatles, a quem chama "a maior banda do mundo".

No passado dia 29 de agosto, em comunicado divulgado na sua página do Facebook, Salvador Sobra já tinha anunciado que, "por indicação médica", teria de cancelar três concertos agendados para dia 31 desse mês, 1 e 2 de setembro. Nessa altura previa que pudesse regressar para o Festival de Cascais que, afinal, será o seu derradeiro concerto até concluir esta pausa.

