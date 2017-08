Pub

Homem de 33 anos caiu nos últimos degraus das escadas da Padeira, na Ribeira. Ter-se-á atirado

Um homem de 33 anos atirou-se ao Douro, na zona da Ribeira do Porto, e caiu de cabeça nas escalas da Padeira, na madrugada de terça-feira. Assistido no local pelo INEM, acabou por morrer no hospital, avança hoje o Jornal de Notícias. A vítima estaria embriagada e terá feito uma aposta com os amigos.

Segundo o JN, o homem ficou com ferimentos graves na cabeça depois de se ter atirado ao rio na zona da Ribeiro. A PSP terá corroborado a tese de que a vítima terá feito uma aposta com os amigos em que saltaria para a água a troco de 100 euros.

O homem era membro da claque Super Dragões, do FC Porto.