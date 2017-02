Pub

Trinta alunos do Colégio Salesiano de Lisboa visitaram na segunda-feira as instalações do Global Media Group, nas Torres de Lisboa.

Os alunos do 8.º ano, da turma A, dirigiram-se ao edifício por volta das 14.00 e iniciaram a sua visita com uma pequena introdução à história do Diário de Notícias e com uma introdução às restantes marcas do clube, que aqui marcam presença.

A visita seguiu com uma formação que alertou os estudantes para os perigos do bombardeamento de informação e como é que este pode ser evitado.

Após a formação, seguiram-se uma série de atividades que envolveram algumas marcas do grupo. Os alunos, divididos em grupos, realizaram a primeira página de um jornal, com notícias do Diário de Notícias, realizaram um noticiário em vídeo, com base no Diário de Notícias e no Dinheiro Vivo e realizaram, ainda, um noticiário em rádio, na TSF.

Por fim, os estudantes levaram para casa as recordações do trabalho realizado e um jornal do dia.

