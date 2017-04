Pub

A saída de comboios da linha de Sintra, na estação do Rossio, em Lisboa, está interrompida desde as 18:31 devido à presença de uma pessoa no túnel ferroviário, segundo informação prestada aos passageiros e constatada pela Lusa.

De acordo com a informação que foi prestada no local aos passageiros, às 18:31 estava um indivíduo no túnel do Rossio e a circulação de comboios naquela linha teve de ser interrompida.

A Lusa tentou, sem sucesso, obter mais esclarecimentos por parte da CP.