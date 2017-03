Pub

A queda da estrutura não terá provocado feridos

O teto de um corredor junto às urgências do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, ruiu hoje, mas não provocou feridos, confirmou o DN junto de fonte daquela unidade.

O corredor em causa, usado essencialmente por profissionais, mas que é atravessado por utentes que necessitem de realizar determinados exames médicos, foi vedado, mas as urgências continuam a funcionar, segundo a mesma fonte.

A queda do teto falso terá sido provocada por uma infiltração de água resultante do rebentamento de uma junta da tubagem do ar condicionado.

Os serviços de manutenção da sociedade gestora do edifício tomaram conta da ocorrência, da qual os bombeiros de Loures não têm conhecimento.