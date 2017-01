Pub

Concertos, animação de rua e mega aulas de zumba, de 'fitness' e de dança, às quais acresce a montagem de bancas de 'street food' e de artesanato assinalam fim das obras no Eixo Central

A Câmara de Lisboa assinala hoje o fim das obras no Eixo Central da cidade, que abrange as avenidas da República e Fontes Pereira de Melo, com atividades desportivas e animação de rua, num investimento de 50 mil euros.

Das atividades, que se iniciam às 10:00 e decorrem até às 17:00, fazem parte concertos, animação de rua e mega aulas de zumba, de 'fitness' e de dança, às quais acresce a montagem de bancas de 'street food' (comida de rua) e de artesanato.

Num esclarecimento enviado à agência Lusa, a autarquia indica que "a esmagadora maioria das atividades não representam encargos (...), sendo o resultado de parcerias que a Câmara Municipal estabeleceu com entidades privadas, clubes e associações da cidade de Lisboa, como o Holmes Place, o Supera, o Ginásio Clube Português e a Associação de Xadrez de Lisboa".

No que toca à "montagem das estruturas físicas de som e eletricidade, recorre-se de forma significativa a meios próprios da Câmara", acrescenta o município.

Quanto ao custo global da iniciativa, ronda os 50 mil euros, sendo que "o grosso da despesa são os custos com a publicidade na imprensa, 19.543 euros".

"Estes anúncios servem dois propósitos: avisar os munícipes do fim das obras e dos condicionamentos de trânsito nesta artéria central da cidade, bem como a promoção do evento do próximo domingo", conclui a Câmara de Lisboa.

Uma vez que as atividades se realizam na rua, a circulação automóvel nas avenidas João Crisóstomo e Tomás Ribeiro estará cortada das 06:00 às 20:00.

O projeto do Eixo Central, em obras desde maio passado, possibilitou o alargamento dos passeios, a criação de zonas verdes, a repavimentação das faixas de rodagem, o reordenamento do estacionamento e a criação de uma ciclovia bidirecional.

A intervenção, orçada em 7,5 milhões de euros, gerou a contestação de moradores e comerciantes pelos impactos no tráfego e no estacionamento.