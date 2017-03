Pub

Marido da vítima, uma mãe de três filhos, apresentou queixa-crime contra a fábrica de produção automóvel

Wanda Holbrook, uma operária de 57 anos numa fábrica de produção automóvel, no Michigan, Estados Unidos, morreu esmagada por maquinaria robótica e foi declarada morta no local, em julho de 2015. Um robô dos vários que ajudam a montar as partes de automóveis começou a mover-se, inesperadamente, e esmagou o crânio da técnica de manutenção.

O marido da vítima, William Holbrook, apresentou uma queixa-crime no tribunal federal de Michigan por homicídio por negligência contra cinco companhias de robótica: Prodomax, Flex-N-Gate, FANUC, Nachi e Lincoln Eletric.

As células na seção onde se encontrava Wanda estão separadas por portas de segurança e não era suposto o robô atingi-la mas o facto é que a atingiu, alega a queixa-crime, segundo noticiado no jornal The Independent.

A morte de Wanda devastou o marido, os três filhos, os netos e dezenas de operários que assistiram ao seu funeral, alega a queixa-crime.

As mortes causadas por robôs são raras. A primeira terá ocorrido em 1979, quando um trabalhador morreu atingido pelo braço de um robô numa linha de produção de uma fábrica da Ford em Flat Rock, Michigan.