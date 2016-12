Pub

Aeronave provinha de Las Palmas e detetou um incêndio no trem de aterragem

Um avião com 199 passageiros aterrou de emergência no aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, após ter detetado um incêndio no trem de aterragem. A aeronave A321 da companhia Thomas Cook vinha de Las Palmas, Espanha, e deveria aterrar em East Midlands, no Reino Unido.

O aeroporto acionou o plano de emergência logo após ter recebido o pedido de aterragem e mandou os devidos serviços de socorro para a pista. No local estavam nove corporações de bombeiros, 29 homens, acompanhados por 12 viaturas.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto, o pedido de auxílio deveu-se à aproximação à pista de um avião com "fumo a bordo".

O alerta registado pelo CDOS às 17:32 foi feito pela Central de Socorros do Aeroporto, mas cerca das 18:40 a ocorrência estava em fase de "desmobilização".

Apesar do risco de incêndio na pista a aterragem ocorreu sem maiores problemas e os passageiros conseguiram desembarcar em segurança.

A página de acompanhamento de voos FlightRadar aponta que o destino do voo era East Midlands, no Reino Unido, e confirma o "desvio" para o Porto.

Por seu lado, o 'site' do aeroporto de East Midlands remetia para as 19:30 a divulgação de mais informações sobre o voo.