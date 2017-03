Pub

"O que descobrimos chocou-nos", resumiu deputada, que disse que mulheres enfrentam regras que parecem saídas do século XIX

O debate começou (ou recomeçou) há quase um ano e agora chegou ao parlamento britânico: os deputados discutiram ontem uma petição sobre as exigências que alguns empregadores fazem às mulheres quanto ao aspeto, dos saltos altos à maquilhagem.

A petição em causa foi lançada por Nicole Thorp, depois de ter sido mandada para casa por se apresentar no trabalho sem saltos altos, e conseguiu mais de 150 mil assinaturas. Thorp queria mudar a lei que diz que o empregador pode despedir trabalhadores que não respeitem as regras de vestuário (dress code), desde que estas sejam razoáveis e que os empregados tenham tido tempo para comprar roupa. Diz ainda que as regras podem ser diferentes para homens e mulheres.

A comissão do parlamento ouviu histórias de mulheres forçada a usar saltos altos, maquilhagem a condizer com as colegas ou roupa mais reveladora para atraírem clientes do sexo masculino, segundo relata o jornal Guardian. Uma das histórias veio mesmo de uma deputada, que contou que a filha sofreu uma fratura no pé depois de a terem obrigado a usar saltos altos. "Não é preciso dizer que ela não voltou a este tipo de trabalho, mas nem toda a gente tem essa opção", concluiu a trabalhista Gill Furniss.

"O que descobrimos chocou-nos. Descobrimos atitudes que pertencem mais, eu ia dizer aos anos 1950, mas 1850 é capaz de ser mais adequado, do que ao século XXI", resumiu outra deputada trabalhista, Helen Jones. E lembrou que muitas mulheres são simplesmente ameaçadas com represálias se não cumprirem estas regras. Jones considerou ainda que a lei sobre a igualdade precisa de ser revista.