Pub

Casal com cerca de 60 anos esteve em contacto com as autoridades toda a noite até ao resgate

Um casal de turistas alemães que na segunda-feira ficou perdido na serra na Madeira foi resgatado hoje de manhã por uma equipa de bombeiros de Câmara de Lobos, informou fonte da corporação, afirmando estarem ambos bem de saúde.

As buscas para resgatar os turistas, com cerca de 60 anos, iniciaram-se ainda na tarde de segunda-feira, depois de um pedido de socorro feito pelo casal.

As más condições atmosféricas não permitiram então o resgate pelas duas equipas destacadas.

Quando os dois turistas contactaram a linha de emergência, afirmaram estar bem e o contacto foi mantido durante a noite, de acordo com a mesma fonte.

"Nós queríamos ir para o Curral das Freiras [no concelho de Câmara de Lobos], mas falhámos o caminho e o tempo ficou muito nebuloso, só conseguíamos ver uma parede de nevoeiro", contou o casal aos jornalistas.

Depois de terem perdido o trilho original, os turistas acabaram por arranjar um local onde permaneceram durante a noite, "com recurso a uma fogueira e a uma garrafa de água", depois de saberem que as equipas de resgate iriam adiar as buscas para o dia seguinte.

Não chegaram a encontrar um abrigo, mas, apesar da chuva, relataram ter conseguido passar bem a noite.