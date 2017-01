Pub

Ainda desconhecida por muitos empresários, esta forma de reutilização pode mudar a vida dos cidadãos

"Mudar de paradigma"; "uma marca para as futuras gerações". Estas foram duas das ideias muito presentes no Fórum Picoas durante o primeiro workshop sobre economia circular, uma forma de desenvolvimento sustentável que em Portugal está pouco, ou quase nada, divulgada. Aliás, a necessidade de dar a conhecer esta forma de gerir recursos, que passa por uma maior reutilização de um bem que esteja em fim de vida - optando, por exemplo, pela sua reparação, com as vantagens que essa atitude tem não só para a economia como também para a longevidade dos recursos de um país -, foi outro dos alertas deixados no encontro organizado pelo Ministério do Ambiente. Um workshop que contou com vários oradores nacionais e dois especialistas internacionais, Jvan Gaffuri (da RobecoSAM) e Frido Kraanen (diretor da PGGM e FinanCE Group da Fundação Ellen MacArthur).

E um primeiro passo para Portugal começar a desenvolver soluções eficientes nesta gestão de recursos foi anunciado pelo ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, que adiantou ter o país entregue a candidatura a apoios de seis milhões de euros do programa europeu EEA Grants, para financiar projetos na área da construção. De acordo com o governante, esta proposta pretende apoiar o desenho de "projetos inovadores". A escolha do setor foi explicada pelo facto de aqui "o património construído que não vai voltar a ser utilizado é ele próprio um banco de materiais fabuloso que pode voltar a ser utilizado". O ministro destacou ainda o facto de existirem nesta área diversos subsetores "importantes na nossa economia e que já têm prática na economia circular e sobretudo têm centros tecnológicos e universidades com que trabalham".

Esta ligação foi, igualmente, um dos pontos analisados, principalmente num painel de debate - os dois outros centraram-se em questões financeiras - onde participaram representantes das comissões de coordenação e desenvolvimento regional do Centro e do Alentejo e das empresas BLC3 e ISQ, ambas com experiências na apresentação de projetos relacionados com economia circular. Foram unânimes em destacar as dificuldades que existem na abordagem a esta valência, nomeadamente por parte dos empresários. Pois para muitos a economia circular é um conceito quase desconhecido. E quem apresenta projetos - como as empresas - enfrenta a burocracia das instituições que têm de decidir sobre os apoios, já que muitas não estão sensibilizadas para a importância deste tipo de desenvolvimento sustentável.