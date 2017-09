Pub

As placas com amianto vão ser removidas da Escola Secundária de Oliveira do Hospital (ESOH), no âmbito de obras de remodelação orçadas em cerca de um milhão de euros, anunciou esta sexta-feira a Câmara local.

A Câmara de Oliveira do Hospital, no distrito de Coimbra, assinou no dia 24 de agosto o contrato de adjudicação da empreitada com a empresa CIP - Construção, que venceu o concurso público, refere a autarquia em comunicado.

"O início das obras ocorrerá após a obtenção do visto do Tribunal de Contas", segundo a nota.

Numa primeira fase, os trabalhos "incidirão principalmente nos cinco pavilhões daquela escola, através da substituição das chapas que contêm amianto por outro tipo de materiais".

O projeto prevê também, entre outras intervenções, "a reabilitação das fachadas dos edifícios e de todas as instalações sanitárias, assim como o isolamento térmico de pavilhões e a colocação de painéis solares" para aquecimento de águas.

"Para melhorar a eficiência energética da ESOH, também vão ser substituídos todos os vãos e persianas por novas soluções que permitam o corte térmico", adianta a Câmara Municipal, cujo presidente, o independente José Carlos Alexandrino, que se recandidata ao cargo pelo PS, se congratula com a solução encontrada, exigida nos últimos anos pela comunidade escolar e por todos os partidos com assento parlamentar, face ao risco de o amianto ser causador de cancro.

"Sempre estivemos ao lado da preocupação manifestada pela Associação de Estudantes e pelos pais e encarregados de educação relativamente aos problemas relacionados com o amianto", recorda o autarca, citado na nota.

O estabelecimento de ensino, que integra o Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, "estará irreconhecível e livre de qualquer placa que contenha amianto", sublinha.