O papa Francisco presidiu no sábado, no Santuário de Fátima, à cerimónia de canonização dos pastores Jacinta e Francisco Marto

Relíquias dos dois mais novos santos da Igreja Católica, Francisco e Jacinta, estão em exposição numa igreja portuguesa em Victoria, no Canadá, desde o passado domingo.

As relíquias foram pedidas pelo padre Marinaldo Batista para comemorar o centenário das visões de Fátima, muito antes de este adivinhar que as crianças seriam canonizadas, como aconteceu no sábado passado, em Fátima, segundo avança o site católico Crux.

As relíquias, fragmentos dos caixões das crianças, chegaram ao Canadá na primavera do ano passado e foram instaladas na igreja numa missão celebrada no domingo, no mesmo dia em que foi inaugurada uma estátua de Nossa Senhora do Rosário.

