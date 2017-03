Pub

Homem foi detido no Aeroporto Francisco Sá Carneiro

A PSP do Porto anunciou hoje a detenção de um homem de 77 anos que se preparava para embarcar num voo internacional no Aeroporto Francisco Sá Carneiro com dezanove balas de 6,35 milímetros no interior da mala.

Em comunicado, o Comando Metropolitano do Porto da PSP acrescenta que a Divisão de Segurança Aeroportuária apreendeu "dezanove munições de calibre 6,35 milímetros" ao indivíduo, um "aposentado residente em Coimbra".

A PSP indica que as munições foram detetadas no interior da mala do homem pelo "controlo de segurança" do aeroporto do Porto, pelas 14:15 de sábado.

As balas foram descobertas quando o aposentado "se preparava para embarcar num voo internacional", acrescenta a PSP.