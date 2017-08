Pub

As buscas foram retomadas esta segunda-feira de manhã, estando no local 14 operacionais, apoiados por seis viaturas e três embarcações

As buscas para encontrar o jovem de 16 anos que desapareceu no domingo no açude do Monte da Barca, Coruche, foram reforçadas com uma equipa de Intervenção de Proteção e Socorro da GNR, disse esta segunda-feira fonte da proteção civil.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém, às duas equipas de mergulhadores dos bombeiros juntou-se uma equipa subaquática dos Grupos de Intervenção de Proteção e Socorro (GIPS) da GNR, estando ainda a percorrer a zona em redor um binómio do Grupo de Intervenção Cinotécnico, também da GNR.

As buscas, iniciadas após ter sido recebido o alerta, cerca das 12:36 de domingo e suspensas às 22:00, foram retomadas esta segunda-feira de manhã, estando no local 14 operacionais, apoiados por seis viaturas e três embarcações.

O açude do Monte da Barca, classificado como área protegida de âmbito local, é uma barragem de terra cuja albufeira tem cerca de 2,5 quilómetros de comprimento e ocupa uma área de 884 hectares.

Segundo o jornal Correio da Manhã, o jovem desapareceu enquanto nadava com amigos e familiares.