No Registo Viajante os utilizadores têm à sua disposição toda a informação sobre a rede de embaixadas e postos consulares e podem, em caso de atentado ou catástrofe, fazer ligação rápida para o gabinete de emergência

As autoridades portugueses vão poder saber rapidamente onde estão os cidadãos nacionais que estejam em viagem, seja em lazer ou em trabalho. E com essa informação passam a ter a possibilidade de contactar rapidamente junto de quem esteja em áreas onde tenha ocorrido, por exemplo, um atentado ou um sismo.

Essa é a mais valia do Registo Viajante, uma aplicação que surge no âmbito do Ministério dos Negócios Estrangeiros e que foi apresentada pelo secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro. A aplicação custou 35 mil euros e pode ser descarregada através do Portal das Comunidades Portuguesas ou das lojas dos sistemas operativos utilizados pelos smartphones.

A ferramenta possibilita que, face a uma situação de emergência os portugueses consigam entrar em contacto direto com o gabinete de emergência consular, sendo facilitada a localização do viajante. "Esta app é pensada particularmente para aqueles que estão em viagens de turismo, profissionais ou académicas e que, na maior parte das vezes, não se inscrevem nos serviços consulares", explicou o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, ontem em conferência de imprensa no Ministério dos Negócios Estrangeiro. Até à data, o Estado português tinha de entrar em contacto com as autoridades de determinado país em situações de incêndio, ataque terrorista, acidente rodoviário ou ferroviário, entre outros, para saber se havia portugueses envolvidos.

"Essas autoridades procedem a uma identificação das nacionalidades que estão no local, o que, em regra, é um processo muito difícil, porque muitas vezes não é fácil identificar as pessoas", continuou o secretário de Estado. "Esta aplicação permitirá também que esses portugueses em viagem ao estrangeiro possam estar em contacto direto com o gabinete de emergência consular, que vai permitir identificar os portugueses em contexto de emergência", referiu Carneiro, nomeadamente em ocorrências como "atentados terroristas, acidentes rodoviários, ferroviários, tremores de terra, ou incêndios". Em caso de crise, com a aplicação é possível estabelecer contacto e a localização dos portugueses através de um serviço de georreferenciação.

A iniciativa do ministério "tem como destinatários cidadãos nacionais, lusodescendentes ou com dupla nacionalidade que estejam em viagem ou deslocação de curta duração ao estrangeiro, permitindo que, em caso de emergência, possamos mais facilmente localizá-los", facilitando o contacto dos viajantes "com as representações diplomáticas e consulares portuguesas".

De acordo com o secretário de Estado, através da aplicação, "os utilizadores poderão aceder aos contactos mais diretos dos postos consulares e diplomáticos portugueses, para que possam sentir-se mais acompanhados, mais protegidos por parte do Estado português e das suas autoridades". A aplicação fornece ainda recomendações gerais, recomendações sobre condições de segurança e ainda regiões, cidades ou locais a evitar no país de destino.

A segurança e a confidencialidade dos dados pessoais inseridos nesta aplicação, gratuita e voluntária, são garantidas pela Direção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades do MNE.

O ministro Augusto Santos Silva ressalvou que "do bom uso da funcionalidade de emergência depende a eficácia" deste serviço, referindo que esta opção não pode ser utilizada, por exemplo, para casos como a perda de documentos. O ministro referiu que é uma forma adicional de contacto de portugueses com as autoridades nacionais.