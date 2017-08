Pub

A realização do Red Bull Air Race, sobre o rio Douro, vai implicar interromper o trânsito em dezenas de ruas da zona ribeirinha de Vila Nova de Gaia, distrito do Porto, a partir de sexta-feira.

De acordo com informação disponível na página da internet da Câmara de Gaia, o trânsito vai ser interrompido entre as 8:00 e o fim da tarde, até domingo, desde a zona da Afurada até à ponte do Infante.

Os condicionamentos abrangem as avenidas Diogo Leite, Ramos Pinto, Manoel de Oliveira e Mestre José Rodrigues, além do tabuleiro inferior da ponte Luiz I.

Será também proibido circular no largo da Cruz, nos cais de Gaia, da Fontinha, Capelo e Ivens, do Cavaco e do Lugan, nas ruas Cabo Simão (a partir da rua do Registo), Gonçalves Zarco, Rodrigues de Freitas, Rocha Leão, Jau, Luís de Camões, Fervença, Pilar, General Torres (entre rua Dr. Daniel Serrão e o largo Luiz I), Choupelo e do Bairro da CP.

A realização desta prova, cujos aviões de acrobacia terão que cumprir um percurso entre obstáculos colocados no rio, entre as pontes Luiz I e Arrábida, implica também o corte do trânsito nas vias da Misericórdia e Rosa Mota, bem como nas ruas da Praia, de São Pedro, do Cavaco, 28 de Janeiro, Rei Raimundo, Grémio da Prosperidade, André de Castro, Pereira da Costa, José Guimarães, José Falcão, Dr.º António Granjo e Serpa Pinto.

Estarão ainda interrompidas ao trânsito as ruas Dom Afonso III, Dona Leonor de Freitas, Valente Perfeito e Abílio de Azevedo, onde será proibido circular no sentido sul/norte (descendente).

Entre sexta-feira e domingo, acrescenta a autarquia, "também será proibida a circulação no perímetro interior delimitado pelos arruamentos assinalados".

A Câmara de Gaia refere que o estacionamento será igualmente proibido nos cais do Lugan, do Cavaco, Cais Capelo e Ivens, da Fontainha, de Gaia, nas avenidas Ramos Pinto e Diogo Leite, nas ruas Serpa Pinto, do Cavaco, Rei Ramiro, Pereira da Costa, Cândido dos Reis e General Torres.

Também não se poderá estacionar nas vias da Misericórdia e Rosa Mota, bem como na avenida Manoel de Oliveira.

A Red Bull Air Race estreou-se em Portugal em 2007, no Porto, sobre o Douro, mantendo-se no calendário até 2009. De acordo com o presidente da Câmara de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, são esperados mais de um milhão de espetadores nos dois dias de ação (sábado e domingo).

A Red Bull Air Race World Championship foi criada em 2003.

