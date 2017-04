Pub

Quatro encapuzados tentaram assaltar esta madrugada caixa multibanco do BPI da Estrada da Luz, em Lisboa

Quatro encapuzados tentaram assaltar esta madrugada a caixa multibanco do BPI da Estrada da Luz, São Domingues de Benfica, em Lisboa. Provocaram o rebentamento da caixa, mas, segundo informações da PSP, não levaram dinheiro nenhum.

Fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP disse ao DN que o alerta foi dado às 4:29 e que, segundo testemunhas, eram quatro os indivíduos que, encapuzados, tentaram assaltar a caixa ATM da dependência do BPI. De acordo com a mesma fonte, os assaltantes fugiram do local sem levar as gavetas do dinheiro, em direção a Sintra.

Não há indicação da marca da viatura em que seguiram.

O prédio onde se situa a dependência bancária sofreu danos na fachada.