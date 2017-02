Pub

Adolescente sentiu-se mal e caiu prostrado

Um rapaz de 16 anos morreu ontem, na sequência de uma indisposição durante o treino de râguebi, no Complexo Desportivo Municipal das Caldas da Rainha. De acordo com o Correio da Manhã, o adolescente caiu prostrado no chão e registou alterações no estado de consciência.

Quando os bombeiros chegaram ao local, o rapaz estava inanimado, assistido por um médico do Caldas Rugby Clube.

O óbito foi declarado já no hospital das Caldas da Rainha.