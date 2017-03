Pub

Letizia, que é presidente honorária da Associação Espanhola contra o cancro, vai assistir à sétima Conferência Europeia do Tabaco e Saúde

A rainha Letizia de Espanha assiste no dia 23 de março no Porto à sétima Conferência Europeia do Tabaco e Saúde, que tem o apoio institucional do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Segundo a agência de notícias espanhola Efe, Letizia assistirá à conferência também na qualidade de presidente honorária da Associação Espanhola Contra o Cancro.

A conferência é organizada pela Liga Portuguesa Contra o Cancro e, segundo a Efe, a rainha Letizia manteve, durante a sua visita de Estado a Portugal em novembro do ano passado, reuniões com responsáveis da Liga.

Na conferência, que se realiza de 22 a 25 de março no Porto, estarão presentes médicos e peritos de Portugal, Espanha e outros países europeus, bem como delegados de toda a União Europeia.

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, o tabaco é atualmente responsável por mais mortes do que a sida, a tuberculose e a malária juntas e os custos do tabaco representam cerca de seis por cento do gasto mundial com saúde.

De acordo com a Liga Portuguesa Contra o Cancro, a organização do evento em Portugal "será uma oportunidade para congregar todos os profissionais que lutam, diariamente, por uma melhor saúde em que se enquadra, indubitavelmente, o controlo dos hábitos tabágicos".

O programa da conferência contempla as questões relativas ao controlo do tabagismo em várias vertentes, contemplando assim as políticas nacionais e internacionais, a prevenção e cessação, os projetos desenvolvidos a nível europeu e mundial, bem como o impacto do consumo de tabaco sobre a saúde.