O MUDA vai também fazer um périplo pelo país

O Movimento Pela Utilização Digital Ativa (MUDA) é uma ação promovida por várias empresas, associações, universidades e também pelo Estado português, que tem como objetivo promover a participação dos portugueses no mundo digital.

O MUDA vai também começar um périplo por todo o país, de modo a levar as novas tecnologias a quem ainda não as usa e, assim, inserir essas mesmas pessoas no mundo digital.

Em paralelo, foi desenvolvido um "quizz", com 14 perguntas (experimente AQUI), que tem como objetivo aferir a literacia digital dos portugueses.

"Todos os portugueses devem poder aceder ao mundo digital e aproveitar tudo o que este tem para oferecer." afirmou Alexandre Nilo Fonseca, Diretor Executivo do MUDA.

"O Roadshow (périplo) do MUDA é uma peça fundamental do sucesso deste projeto, pois permite estar em contacto direto, pela primeira vez, com a população, para lhes dar a conhecer o potencial que este novo mundo encerra e mostrar as facilidades e vantagens de um estilo de vida digital. Este contacto permite também conhecer as dificuldades que cada cidadão tem face ao uso da internet e dos serviços disponíveis e, por outro lado, explicar as vantagens que terão a nível pessoal, de se tornarem mais ativos digitalmente e o que esta mudança pode representar para o país" concluiu Nilo Fonseca.