Pub

Projeto lançado na internet por astrónomos australianos procura ajuda para encontrar o que se pensa ser o nono planeta do sistema solar. Para participar basta ir ao site

Os astrónomos estão confiantes de que há um misterioso nono planeta na órbita do Sol, muito para lá de Neptuno, mas que nunca ninguém viu. Por isso alguns deles, da Universidade Nacional Australiana, estão decididos a encontrá-lo, e convidam quem quiser fazê-lo a dar uma (preciosa) ajuda na tarefa.

A ideia é passar a pente fino alguns milhões de imagens captadas pelo telescópio australiano Sky Mapper, que foram reunidas na página do projeto, na internet, em https://www.zooniverse.org/projects/skymap/planet-9, na plataforma Zooniverse - ela acolhe este e muitos outros projetos de investigação que dependem da participação dos cidadãos para classificar os dados e tornar possível a sua interpretação pelos cientistas (ver caixa).

Na prática, não é preciso ser astrónomo, nem especialista em matemática ou em física para dar uma ajuda. Integrar este projeto de ciência cidadã, cujo desfecho pode ser uma das maiores descobertas do século, só exige interesse, e estar muito atento aos pontinhos de cores diferentes que frequentemente aparecem nas imagens, assinalando-os com um clique do rato. Um deles pode ser o tal planeta nove e, se for mesmo - cabe aos cientistas fazer a verificação -, os seus descobridores também terão uma palavra a dizer sobre o seu futuro nome. Como diz o astrónomo Brad Rucker, da Universidade Nacional Australiana, que juntamente com Brian Cox, da mesma instituição, coordena o projeto, esta "é uma oportunidade única de fazer algo que nunca ninguém fez nos últimos 150 anos: descobrir um novo planeta no sistema solar".

Esse planeta, antecipa a equipa, deverá ser uma superterra, com até dez vezes a massa da Terra e quatro vezes a sua dimensão, e orbitará o Sol nos confins gelados do sistema solar, a uma distância da estrela que pode ser 800 vezes maior do que aquela que vai da Terra ao Sol.

Embora tenha acabado de ser lançado, o projeto Planet 9 já conta com cerca de dois mil voluntários online, cujo contributo permitiu até esta altura a classificação de mais de cem mil imagens - os números estão sempre a aumentar.

Para os astrónomos australianos, esta é, afinal, uma ajuda sem a qual não poderiam levar o trabalho por diante, dada a dimensão gigantesca dos dados, uma vez que o telescópio SkyMapper está a realizar um mapeamento sistemático do céu, a partir do hemisfério sul - é, aliás, o único que está a fazê-lo. Os cientistas acreditam por isso que, se o planeta nove lá estiver, como tudo indica, este é o projeto certo para o encontrar.

Foi em 1903 que o astrónomo norte-americano Percival Lowell falou pela primeira vez da existência de um nono planeta no sistema solar. Os seus cálculos mostravam que ele tinha de lá estar, para lá de Neptuno, por causa das perturbações que observava nas órbitas deste planeta e também de Saturno. Muito ao gosto da época, Lowell chamou-lhe planeta X e quando Plutão foi descoberto, em 1930, 14 anos depois da morte de Lowell, pensou-se que era ele o misterioso planeta X.

Sabe-se hoje que não. Plutão orbita o Sol num plano diferente dos outros planetas do sistema solar e não tem a dimensão necessária para causar as perturbações observadas nas órbitas dos dois gigantes gasosos. O planeta nove continua portanto por descobrir, mas, se ele for um dos muitos pontinhos anónimos nas imagens do SkyMapper, é só uma questão de tempo.