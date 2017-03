Pub

O papa Francisco criticou quem retira o emprego às pessoas porque o "trabalho dá-nos dignidade"

O papa Francisco disse hoje que se comete "um pecado gravíssimo" quando se "retira o emprego" às pessoas para realizar "manobras económicas ou negócios pouco claros".

Francisco falava no final da sua audiência pública na praça de S. Pedro, mostrando a sua solidariedade para com uma centena de trabalhadores da televisão Sky Italia, que se encontravam no local.

Os trabalhadores da Sky Italia convocaram manifestações e greves perante a decisão da empresa de avançar com 200 despedimentos e de obrigar 300 trabalhadores a mudarem de Roma para Milão.

Na sua intervenção, saudada com uma salva de palmas pelos peregrinos presentes no Vaticano, o papa disse que "quem por manobras económicas e para fazer negócios poucos claros encerra uma fábrica ou uma sociedade empresarial e retira trabalho aos homens, comete um pecado gravíssimo".

"O trabalho dá-nos dignidade" Facebook

Twitter

"Os responsáveis, os dirigentes, têm a obrigação de garantir que cada homem e mulher tenham trabalho e possam olhar nos olhos os restantes com dignidade", disse.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.