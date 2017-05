Pub

A maioria dos clientes reclama das comunicações eletrónicas

As queixas contra os serviços prestados pelas operadoras de telecomunicações foram 69,5 mil em 2016, o que representou um aumento de 9% face ao ano anterior. A maioria dos clientes, 83,6%, queixa-se das comunicações eletrónicas.

Os dados constam do relatório anual de reclamações da Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM), divulgado pela agência Lusa.

Os serviços de telecomunicações são também o principal motivo de reclamações na Associação de Defesa do Consumidor (DECO), desde 2011, referiu a porta-voz, Graça Cabral, ao DN. Nos dois primeiros meses do ano, a DECO recebeu 5164 queixas de consumidores contra as operadoras, ainda assim, menos 13 mil em relação ao período homólogo de 2016. A maioria das reclamações teve a ver com faturação (ver caixa).

Já o relatório da ANACOM refere que as reclamações na área das comunicações eletrónicas, que estão em maioria, aumentaram 6% no ano passado, face a 2015. Neste tipo de comunicações, os assuntos que mais queixas motivaram foram "Venda do serviço" (15,7% do total), "Cancelamento do serviço" (14,4%), "Equipamento" (10,8%), "Faturação" (10,5%) e "Avarias" (9,6%).

O serviço telefónico móvel, em primeiro lugar, e os pacotes de serviços, em segundo lugar, foram os que mais reclamações tiveram entre os serviços de comunicações eletrónicas.

No serviço telefónico móvel, destaque para o "Equipamento", que foi o principal motivo de reclamações (35,1%), enquanto nos pacotes, os principais visados foram a "Venda do serviço" (22,9%), o "Cancelamento do serviço" (22,7%) e as "Avarias" (13,3%).

Por prestador, verificou-se que a a NOWO (Cabovisão) e a NOS registaram taxas de reclamações superiores à média no período em análise, sendo que 7,1 e 6,1 em cada mil clientes apresentou uma queixa.

A Vodafone e a MEO apresentam taxas de reclamações sobre serviços em pacote acima da média (6,4 e 4,8 reclamações por mil clientes, respetivamente). A NOS era o prestador que apresentava maiores taxas de reclamações nos restantes serviços. Em contrapartida e face a 2015, as taxas de queixas da MEO e da Vodafone foram as que mais aumentaram entre os principais prestadores, mais 0,8 e mais 0,5 reclamações, respetivamente.

A MEO teve em 2016 mais 1.105 reclamações sobre "Avarias", mais 1.034 na "Alteração das condições contratuais" e mais 787 no "Cancelamento do serviço". Na Vodafone, o aumento do número de reclamações deveu-se sobretudo à "Faturação", que registou mais 418 queixas, à "Alteração das condições contratuais", com mais 399, ao "Cancelamento do serviço", com mais 193, ao "Atendimento ao cliente e assistência técnica", com mais 147, e à "Venda do serviço", que contou com mais 143 reclamações.