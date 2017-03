Pub

Circulação está interrompida em ambos os sentidos

A queda de neve obrigou hoje ao corte do trânsito no IP4 no Alto de Espinho, entre Vila Real e Amarante, informou à Lusa fonte da GNR.

A circulação rodoviária está interrompida em ambos os sentidos desde as 16:00 e a GNR indica como alternativa a A4 pelo Túnel do Marão.

Segundo a GNR, as restantes principais estradas do distrito estão circuláveis.