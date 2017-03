Pub

Acidente ocorreu de madrugada na freguesia da Branca

Quatro pessoas ficaram hoje feridas com gravidade na sequência do despiste de um veículo ligeiro em Albergaria-a-Velha, no distrito de Aveiro, disse à agência Lusa uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

De acordo com a mesma fonte, o acidente ocorreu cerca das 02:30 de hoje na freguesia da Branca, concelho de Albergaria-a-Velha, distrito de Aveiro, causando quatro feridos graves.

No local estiveram 20 operacionais, com o auxílio de 10 viaturas.