Dois novos casos foram confirmados na quarta-feira, elevando para quatro o número de pessoas com legionela na Maia

Dois novos casos de legionela foram notificados na quarta-feira, elevando para quatro o número de pessoas comprovadamente infetadas no concelho da Maia, anunciou a Direção-Geral da Saúde (DGS) em comunicado. Segundo a SIC Notícias, um dos doentes internados piorou esta quinta-feira e terá sido transferido para os cuidados intensivos.

Num comunicado anterior, a DGS dava conta de um novo caso da "doença dos legionários" no conselho da Maia mas a mesma entidade revelou quarta-feira ao final da tarde que fora notificado outro caso, acrescentando que se admite "a possibilidade de exposição ocupacional, uma vez que ambos são trabalhadores da mesma unidade fabril".

Os dois casos estão internados (um no Centro Hospitalar de São João e outro no Centro Hospitalar do Porto - Hospital de Santo António) e ambos estavam ontem "em estado clínico considerado estável".

As duas pessoas, diz-se no comunicado, poderão ter contraído a infeção antes da conclusão dos trabalhos de descontaminação das torres de arrefecimento da empresa em causa.

A DGS lembra no documento que as torres de arrefecimento da fábrica estão tratadas e sem contaminação, e diz que se mantém "o nível de alerta para a população em geral".

Num comunicado anterior a DGS já tinha dito que a população residente no concelho da Maia não precisa de tomar cuidados adicionais.

Prosseguem os trabalhos de investigação epidemiológica, lembra também a autoridade de saúde no comunicado.

Na terça-feira a DGS confirmava que desde novembro de 2016 foram identificados dois casos de "doença dos legionários" em trabalhadores da Empresa Sakthi Portugal, na Maia, estando outros seis "em estudo".

Na segunda-feira, a DGS avançava apenas com um caso confirmado na fábrica da Maia e outros sete "em estudo".