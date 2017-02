Pub

A maioria dos portugueses não está informada sobre organizações nacionais e internacionais, revela um estudo da Deco. E desconfiam delas

Banco de Portugal: 55% dos portugueses não sabem qual a função desta instituição, segundo um estudo da Deco, que revela a ignorância existente acerca de instituições nacionais e internacionais sobre as quais ouvem falar diariamente ou com que têm de lidar diretamente.

"Metade dos inquiridos não sabe se os bancos privados podem pedir dinheiro emprestado ao Banco Mundial e se uma das tarefas desta entidade é supervisionar as agências de rating. Perto de metade (47%) não sabe se a OMS é financiada pela indústria farmacêutica (não é) e 45% desconhecem se o FMI só inclui países do mundo ocidental (não, também inclui nações como a China e a Arábia Saudita)", exemplificam os autores.

A grande maioria dos inquiridos diz-se pouco conhecedora da estrutura, da missão e das atividades das instituições analisadas. Apenas 23% estão informados dos seus direitos enquanto utentes do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e perto de metade não saberia queixar-se de um erro médico.

46% não sabem como fazer uma queixa relacionada com o SNS, segundo este estudo que é hoje apresentado em Lisboa num encontro sobre "A qualidade da democracia e a confiança nas instituições". 57% das pessoas julgam que o FMI é uma organização com fins lucrativos. E 39% acreditam que alguns deputados do Parlamento Europeu são nomeados pelo governo do Estado-membro.

Com poucos conhecimentos sobre estas e outras instituições, os portugueses pouco confiam nelas e na sua autonomia, indica o estudo.

Entidades como o FMI, o Banco de Portugal ou o Banco Mundial aparecem mesmo no fim da tabela de confiança dos portugueses, que mostram desconfiar da autonomia destas instituições "em relação a grupos económicos, governos e forças políticas".

"Esta desconfiança é particularmente notória na forma como os portugueses olham para o Banco de Portugal e para o Banco Mundial. As duas entidades bancárias que estão nos últimos lugares do ranking da confiança causam descrença praticamente a todos os níveis: independência, competência para supervisionar o sistema ou capacidade de promover o crescimento económico", refere o documento.

Segundo o estudo da Deco, no topo do ranking da confiança os inquiridos colocaram as forças armadas e a polícia, com uma apreciação que, numa escala de 0 a 10, não vai além dos 5,9. Os inquiridos revelam também níveis mais elevados de confiança na escola pública, na igreja católica, na RTP e nas câmaras municipais.

Confiar pouco é um sentimento que se estende as todas as entidades avaliadas, mesmo as que se podem considerar "teoricamente insuspeitas", como a Organização Mundial da Saúde (OMS).

"Metade dos inquiridos não acredita que esta agência das Nações Unidas seja imune a interesses de governos e da indústria farmacêutica", sublinha o estudo.

O estudo teve como base um questionário enviado a uma amostra da população entre os 30 e os 74 anos, proporcional aos residentes de Portugal Continental no que diz respeito ao género, idade e região. Na ponderação dos dados, manteve-se a proporcionalidade para estas variáveis e para o nível educacional. Foram recebidas 1.598 respostas válidas.