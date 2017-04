Pub

A PSP vai destruir 6.000 armas na sexta-feira, na terceira ação do género este ano, anunciou hoje aquela polícia.

A destruição das 6.000 armas será feita através do Departamento de Armas e Explosivos numa unidade de transformação de metais na área metropolitana do Porto.

As armas são provenientes de apreensões e outras diligências realizadas pelos Comandos da PSP do Porto, Braga, Vila Real, Viseu e Viana do Castelo.

Esta será a terceira ação de destruição de armas este ano, tendo desde janeiro sido já destruídas 6.252 armas

Em 2016, a Polícia de Segurança Pública destruiu mais de 24.000 armas.