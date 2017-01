Pub

Comissária da PSP confirmou que todos os suspeitos estão identificados. Nesta altura, polícia tenta identificar jovens que assistiram às agressões sem intervir

A PSP de Almada identificou quatro jovens que aparecem a agredir outro adolescente de 15 anos num vídeo atualmente em circulação nas redes sociais, disse hoje à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Setúbal da PSP.

Segundo a comissária Maria do Céu, "a PSP já identificou e já ouviu os quatro jovens suspeitos das agressões, que ocorreram no dia 3 de novembro, em Almada, todos com cerca de 15 anos, e está a tentar identificar também todos os jovens que assistiam e que nada fizeram para tentar impedir as agressões".

De acordo com a comissária, que não especificou a data em que os jovens foram identificados, a PSP não foi chamada ao local quando ocorreram as agressões e só tomou conhecimento do caso na sequência de uma participação da mãe do jovem agredido.

"Não houve flagrante delito, mas, face à gravidade da situação, a participação foi encaminhada para o Departamento de Investigação e Ação Penal de Almada, que delegou a investigação na PSP", disse.

A vítima foi violentamente espancada por outros jovens, enquanto um deles filmava as agressões, que agora estão a circular nas redes sociais na internet.

A comissária Maria do Céu disse ainda que o caso será remetido para o Ministério Público de Almada (distrito de Setúbal) logo que a investigação da PSP esteja concluída.

Questionada pela agência Lusa, a mesma fonte disse não ter conhecimento de casos semelhantes de extrema violência que envolvam jovens com estas idades (cerca de 15 anos).

"Já nos chegaram alguns - poucos - casos semelhantes, mas que envolvem quase sempre jovens maiores de idade e que integram alguns gangues rivais da margem sul do Tejo", disse.