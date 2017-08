Pub

A PSP fechou hoje, pelas 15:30, o trânsito na Avenida Combatentes da Grande Guerra, em Viana do Castelo, por causa de uma mala "suspeita", abandonada junto à Caixa Geral de Depósitos (CGD), disse o 2.º comandante da PSP local.

Em declarações à Lusa, Raul Curva explicou que a PSP de Viana do Castelo encerrou a Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, bem como parte da rua pedonal Manuel Espregueira, que é uma lateral àquela avenida principal.

O alerta da mala suspeita foi feito às autoridades pelas 13:30, dando conta de que estava abandonada junto ao edifício da CGD de Viana do Castelo.

A mesma fonte da PSP adiantou que se está a aguardar pela chegada de uma equipa de intervenção de engenhos explosivos do Porto.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

A Avenida dos Combatentes da Grande Guerra de Viana do Castelo é uma das zonas com vários estabelecimentos comerciais, restauração, bancos e empresas e nesta altura época alta do ano enche de turistas e emigrantes de férias que querem participar na Festa da Nossa Senhora da Agonia.