Pub

Detenção ocorreu na sequência de operações policiais durante o fim de semana em Gondomar

A PSP deteve um homem de 30 anos, em Gondomar, distrito do Porto, sob quem pendia um mandado para cumprimento de pena de prisão efetiva de cinco anos e meio por tentativa de homicídio, foi hoje anunciado.

Em comunicado, o Comando Metropolitano da PSP do Porto refere que esta detenção ocorreu na sequência de duas operações policiais que decorreram durante o fim de semana em Gondomar, com o objetivo de prevenir e combater a criminalidade, assim como fiscalizar estabelecimentos.

Em Gondomar, acrescenta, foram detidas cinco outras pessoas, duas por mandado, duas por prática de jogo de fortuna ou azar e uma outra por condução sob o efeito de álcool.

Nesta operação, a PSP fiscalizou 250 condutores e respetivas viaturas, sendo que 188 foram submetidos ao teste de álcool no sangue.

A PSP apreendeu uma máquina de jogo ilícito e levantou cinco autos por contraordenação por infrações ao Código da Estrada e outra legislação rodoviária.

A polícia adianta que, no âmbito da sua atividade, deteve ainda durante o fim de semana duas pessoas em Leça da Palmeira, concelho de Matosinhos, distrito do Porto, por posse de artigos pirotécnicos, designadamente potes de fumo, que lhes foram apreendidos.

Já em Valadares, Gaia, "foi detida uma mulher de 48 anos", que tinha no seu café "duas máquinas de jogo ilícito, que foram apreendidas, bem como a quantia de 48 euros".

No total, entre as 07:00 de sexta-feira e as 07:00 de hoje, a PSP/Porto procedeu na sua área de jurisdição à detenção de 48 cidadãos pela prática de diversos ilícitos, 15 dos quais por condução sob o efeito de álcool e 11 por condução sem carta.