Detenção aconteceu mais de uma hora antes

Um taxista, de 69 anos, foi hoje encontrado morto, com indícios de maus-tratos, tendo a PSP de Santarém detido um homem suspeito pelo homicídio mais de uma hora antes de o corpo ser encontrado.

Segundo uma nota do Comando Distrital de Santarém da PSP, durante a manhã de hoje foi comunicada, pela sua mulher, àquela força de segurança o desaparecimento do taxista.

Mais tarde, cerca das 13:00, foi encontrado e identificado pela PSP um suspeito, de 54 anos, que tinha na sua posse alguns objetos, designadamente um cartão multibanco, dinheiro, ouro, pertencentes ao motorista desaparecido, sendo constituído arguido.

Posteriormente, pelas 14:15, a PSP conseguiu apurar que o taxista desaparecido "estava morto, com indícios de ser maltratado, havendo fortes suspeitas de ter sido arrastado para fora da via pública, num local próximo da cidade de Torres Novas".

Perto do cadáver foi também encontrado o táxi.

As investigações vão continuar a ser efetuadas pela Polícia Judiciária, em colaboração com a PSP, existindo, segundo as autoridades, "fortes suspeitas de o detido, em conjunto com outro suspeito, terem efetuado também um sequestro há uma semana e tentado depois outro".