Operação "Fátima 2017" abrangerá "não só as áreas de Fátima, mas também os distritos de Coimbra, Castelo Branco, Leiria, Lisboa, Portalegre e Santarém"

A Autoridade Nacional de Proteção Civil disse hoje que a peregrinação de 12 e 13 de maio ao Santuário de Fátima, onde vai marcar presença o papa Francisco, "será segura".

"Naturalmente, será uma peregrinação segura como todos desejamos", afirmou Albino Tavares, segundo comandante nacional da Autoridade Nacional de Proteção Civil, em Fátima, distrito de Santarém, numa conferência de imprensa conjunta sobre a peregrinação.

O tenente-coronel adiantou que a operação "Fátima 2017" abrangerá "não só as áreas de Fátima, concelho de Ourém, mas também os distritos de Coimbra, Castelo Branco, Leiria, Lisboa, Portalegre e Santarém".

Esta semana, foi anunciado que o dispositivo especial de proteção e socorro para a visita do papa a Fátima, em maio, vai envolver 668 operacionais, podendo este número ser aumentado com mais 312, caso aconteça alguma situação de exceção.

O dispositivo de proteção e socorro da "Operação Fátima 2017" para a visita do papa Francisco ao santuário foi apresentado na Autoridade Nacional de Proteção Civil, numa cerimónia que contou com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

O comandante nacional de proteção e socorro, Rui Esteves, adiantou, então, que o dispositivo estará ativo a partir das 10:00 do dia 10 de maio e será desativado às 20:00 do dia 14, tendo neste período diferentes níveis de envolvimento de meios.

Segundo Rui Esteves, o nível dois, que funcionará entre as 08:00 do dia 12 de maio e as 07:59 do dia 14 vai envolver 668 operacionais de corpos de bombeiros, Cruz Vermelha Portuguesa, INEM, Exército, Força Aérea e também elementos do Corpo Nacional de Escutas.

Na conferência de imprensa de hoje, o segundo comandante frisou que o dispositivo "será capaz de planear e operacionalizar toda a resposta aos vários incidentes ou acidentes que possam ocorrer, desde um simples incêndio até à prevenção às cerimónias religiosas e, também, claro, o apoio aos peregrinos".