Foram analisados 2000 filmes entre 1996 e 2015. Bebidas alcoólicas surgem cada vez mais no cinema dirigido a adolescentes

Não é o protagonista do filme mas tem cada vez mais visibilidade no ecrã - o álcool ganhou espaço no cinema mais popular norte-americano e, segundo um estudo que será apresentado na terça-feira, as bebidas alcoólicas duplicaram a sua presença nos filmes desde 1996 até 2015.

Exemplos: no filme Pokémon (1999), o álcool aparece dez vezes, enquanto em Guerra das Estrelas - A Ameaça Fantasma (1999) surge em 13 situações. OS filmes mais recentes de Adam Sandler - popular nas comédias juvenis - batem recordes com bebidas alcoólicas e, apesar de este estudo não o incluir, sabe-se que as marcas de bebidas pagam milhões. Diz a consultora Front Row Analytics que chegam a pagar três milhões de euros para as suas garrafas entrarem num filme.

Samantha Musker foi uma das autoras desta investigação que procurou analisar os cem filmes mais populares de cada ano, entre 1996 e 2015, nos Estados Unidos, sabendo à partida que a maioria deles destina-se a um público adolescente. A análise dos dados - a presença física de bebidas alcoólicas nas cenas - permitiu concluir que a colocação de marcas de álcool aumentou em média 5% por ano e 92% no período em causa.

Diz o estudo que nove em cada dez filmes retrataram o consumo de álcool, com marcas específicas a aparecerem em 44% dos filmes. O número de personagens cinematográficas que são exibidas a beber álcool é grande, estando presente em 85% dos filmes classificados para crianças.

As cervejas Budweiser, Miller e Heineken representaram um terço de todas as presenças de marcas.

Alertas de pediatras

"A alta presença de marcas em filmes destinados a crianças e jovens adolescentes levanta questões sobre a adequação da autorregulação do marketing do álcool", disse Samantha Cukier, num encontro pediátrico em São Francisco onde antecipou as conclusões do estudo. "Acho que não se está a fazer o suficiente para evitar a presença de álcool em filmes dirigidos a menores", criticou.

"As crianças e jovens olham para as estrelas de cinema como modelos", disse o coautor do estudo, James Sargent, professor de pediatria na Dartmouth School of Medicine. "Para as empresas de bebidas alcoólicas, quando uma estrela favorita usa uma determinada marca de álcool, essa marca fica ligada a todas as características que os jovens admiradores encontram no seu ídolo de cinema", apontou Sargent. "É por isso que não é nenhuma surpresa ver que as marcas mais mostradas nos filmes são igualmente as mesmas marcas que os menores tendem a beber mais", acrescentou o membro da Academia Americana de Pediatria.