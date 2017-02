Pub

Docentes exigem também o fim das turmas com alunos de vários anos de escolaridade

A redução do número de alunos por turma já no próximo ano letivo (2017-2018) é a medida prioritária eleita pelos professores no âmbito de um debate em torno da escola pública, marcado para sexta-feira no parlamento.

"Está previsto no programa do PS e gostávamos de ver a medida já legislada", disse à agência Lusa a presidente da Associação Nacional de Professores (ANP), Paula Carqueja.

A docente defendeu também o fim das turmas mistas (que juntam alunos de vários anos de escolaridade na mesma sala), que o presidente do Conselho Nacional de Educação, David Justino, classificou este mês como uma "chaga social" que afeta 3.000 alunos do 1.º ciclo.

"Temos professores que não têm horário atribuído e que podem fazer isso em regime de coadjuvação com a professora titular", afirmou.

"Isto é muito importante e não é só para o professor, é também para o aluno", insistiu a dirigente associativa.

À semelhança do que tem sido defendido pelos sindicatos, também esta estrutura representativa dos professores gostaria de ver revertida a criação dos chamados "mega agrupamentos" de escolas: "As respostas não são as mais adequadas, não são céleres".

Mais funcionários nas escolas e o regresso dos professores à formação contínua são outras expectativas dos docentes, a par de um aumento das equipas multidisciplinares, com psicólogos integrados.

A ANP espera também que sejam descongeladas as progressões na carreira. "Desde 2010, está tudo completamente parado e é um fator de desmotivação".

A associação gostava ainda de ver criada uma bolsa de professores para assegurar substituições rápidas nas escolas quando um docente tem de faltar.

"Um pacto educativo era importante", reconheceu a professora, alertando para a necessidade de se discutirem as questões relacionadas com a aposentação e a renovação do corpo docente.

A Escola Pública será tema em debate no plenário do parlamento, pedido pelo Bloco de Esquerda e marcado para sexta-feira.

O estado em que se encontram os estabelecimentos de ensino, os recursos humanos e a democracia dentro das escolas são temas a abordar neste debate.