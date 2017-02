Pub

O enólogo da AdegaMãe, Diogo Lopes, explica como se constroem vinhos de qualidade na Região de Lisboa.

O AdegaMãe Terroir Branco 2013 foi o primeiro vinho branco a ganhar o Prémio Excelência na região de Lisboa. Como é que chegaram a este prémio?

Isto constrói-se com um trabalho que começou em 2010, no projeto AdegaMãe. Sempre nos posicionámos para produzir o melhor vinho que conseguíssemos. Tentando potenciar ao máximo os solos de origem calcária, a proximidade do atlântico e as ligeiras encostas são ideais para vinificar branco.

Por quê que é tão difícil para a região ganhar prémios?

Infelizmente, os produtores da região não estavam muito para dignificar a qualidade dos vinhos, estavam mais vocacionados para produzir em volume. A AdegaMãe sempre quis potenciar a qualidade intrínseca da região, mas nivelando por cima, com as melhores variedades de vinho.

Quais são as mais valias da zona para a produção vinícola?

Todas as valências que referi. A tal proximidade do Atlântico, os solos em pequenas encostas e calcários. Mesmo as variedades das castas originais e das importadas e clima mais ameno, acabam por ser ideais. Ao preservar essa identidade a região vai sobressair, sobretudo no branco.

Como se faz um vinho vencedor?

Acho que fundamentalmente há que respeitar muito as uvas e a origem de onde vêm. Respeitar as vinhas, perceber quais os elementos à volta da vinha, como é o ciclo vegetativo e o solo, de onde vem a casta. Se queremos preservar o original da uva devemos intervir de forma minimalista na fase de produção. Respeitar muito as uvas e deixar que ela siga o seu curso natural na fermentação.

Não é estranho uma zona com tanta tradição ter ficado para trás na produção de vinho de qualidade?

A história da região, que está também ligada à história do país, em que sempre quisemos ter a vinha perto dos centros urbanos, porque o vinho era parte da alimentação, fez com que houvesse vinhas no interior da cidade. Depois, na grande Lisboa de 1950 e 1960 precisavam de ser alimentadas as antigas tascas onde logo de manhã se comia qualquer coisa e bebia um copo de vinho. A fertilidade dos solos fez com que este fosse bom para produzir qualquer tipo de espécie vegetal e o vinho escoava-se facilmente, também para as colónias, o que fazia com que a qualidade ficasse um bocado para segundo ponto, em detrimento da quantidade que era preciso produzir. Se não tivesse sido assim, hoje, se calhar, a região estava noutro patamar. Daqui para a frente vai mudar.

Já tinha acontecido a um tinto ganhar. São casos esporádicos?

Já tinha acontecido com a Quinta de Monte d"Oiro. Nós e outros produtores da região queremos que não seja um ato isolado, mas mais continuado. Estes prémios e outros ajudam muito a dignificar o nome da região. Queremos que comece a haver uma apetência das pessoas para consumir desta região.

Que vinhos podem fazer realçar a região?

Os brancos são brancos muito refrescantes e com autenticidade. Depois dentro da gama de brancos, há os espumantes que também introduzem algo diferente no panorama nacional e os tintos que têm mais elegância e mais leveza e contrastam com os outros mais carregados e madurões.