Pub

Dos sete filmes já produzidos, três foram só com atores nacionais, sendo que "em média um filme custa entre 10 e 12 mil euros"

A primeira produtora de filmes para adultos do Porto, nascida em maio de 2015, produziu sete filmes e já recuperou os 75 mil euros investidos no negócio, contou à Lusa o empresário Ricardo Duarte.

A produtora Sexplanet surgiu no Porto depois uma "tentativa falhada de criar um portal ligado à indústria do sexo", explicou.

Com "pequenas produções feitas no passado, destinadas ao mercado estrangeiro", no seu histórico, o responsável optou por fazer nascer a produtora "após uma pesquisa ao nível do 'marketing' e a presença em feiras do sexo".

"Foi isso que nos abriu as portas, pois, em termos de logística, tínhamos no Porto tudo o que precisávamos para arrancar", disse Ricardo Duarte, explicando que a opção recaiu então pela produção de "filmes com enredo, à americana".

E acrescentou: "São filmes num modelo que já não se fazia em Portugal, ou seja, filmes com cenas de sexo e não o contrário", frisou.

Essas produções "juntam atrizes e atores estrangeiros com portugueses", explicou o presidente da produtora, que está "ainda numa fase de investimento" e para a qual o maior lucro são "as portas, a nível internacional, que começam a abrir-se".

"Já exportámos os nossos filmes para os Estados Unidos, Polónia, Alemanha, Espanha, Inglaterra e Canadá. Conseguimos recuperar os 75 mil euros de investimento inicial", revelou.

Dos sete filmes já produzidos, três foram só com atores nacionais, sendo que "em média um filme custa entre 10 e 12 mil euros, um valor que no estrangeiro é o minimamente aceitável", explicou.

"O que fazemos, para Portugal, é profissional, mas para o mercado estrangeiro é considerado amador. É um estigma, pois podemos filmar com o melhor realizador, mas se na capa surgir que é português, é considerado amador", lamentou.

Num país ainda "muito marcado pelo conservadorismo", os atores "recebem consoante as cenas que fazem", referiu Ricardo Duarte.

"Os atores são, na nossa opinião, muito bem pagos. Estamos a tentar pagar o mesmo que as melhores produtoras da Europa. É um esforço que vai valer a pena a longo prazo", disse.

Questionado sobre se é possível em Portugal um ator sobreviver só a fazer filmes para adultos, o administrador esclareceu que "um ator porno português só será bem-sucedido se gravar também no estrangeiro. Nesse caso, vai ganhar muito bem".

"Recebemos candidaturas no nosso site todos os dias, na maioria de homens, entre os 23 e os 40 anos, mas (...) há muitos que não querem dar a cara e desistem", revelou.