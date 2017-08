Pub

O presidente do Conselho Consultivo para as Terapêuticas Não Convencionais foi afastado do cargo "por ter sido pressionado a demitir-se", segundo a Associação Portuguesa dos Profissionais de Acupuntura.

Segundo uma publicação da Associação no Facebook, Pedro Ribeiro da Silva terá sido afastado por "não servir os interesses da Ordem dos Médicos".

Numa entrevista à agência Lusa há cerca de um mês, o bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, acusou a Direção-geral da Saúde (DGS) de ter a trabalhar pessoas ligadas a associações que são contra a vacinação, quando aquele organismo tem a obrigação de defender a saúde pública e de recomendar fortemente as vacinas.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Já o anterior bastonário dos Médicos, José Manuel Silva, tinha chegado a alertar "para o site da Associação Portuguesa de Homeopatia, cujo representante é membro do Conselho Consultivo das Terapêuticas Não Convencionais (CCTNC), que funciona no seio da DGS, que partilha e sustenta várias teorias da conspiração sobre/contra as vacinas".

A Associação Portuguesa de Profissionais de Acupuntura lamenta que, "apesar de ser médico", Pedro Ribeiro da Silva tenha sido "afastado pelo simples facto de não servir os interesses da Ordem".

"Lamentamos que alguns órgãos do poder tenham cedido perante as pressões de interesses unicamente corporativos que têm como objetivo serem donos da saúde em Portugal", acrescenta a Associação.