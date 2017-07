Pub

Rui Silva garante que não foi detido por usurpação de funções. "Sou o presidente, doa a quem doer", disse ao DN

Rui Silva, o presidente da Associação Portuguesa de Bombeiros Voluntários (APBV), negou, esta quarta-feira, ao DN, ter sido detido em Pedrógão Grande, onde estaria, alegadamente, a entregar donativos.

A notícia foi avançada pelo Observador, que referia que a detenção se devera a "usurpação de funções" visto que, de momento, Rui Silva se encontra num imbróglio com a presidente da Assembleia Geral da APBV, que o terá destituído.

"A presidente da Assembleia Geral não pode, só por si, destituir toda a gente. Não está previsto nos estatutos, nem na lei. Sou o presidente, doa a quem doer, custe a quem custar", afirmou Rui Silva, que diz ser o presidente eleito e legítimo da associação.

Confirmou, no entanto, que esteve efetivamente esta quarta-feira em Pedrógão Grande, como tem "estado várias vezes ao longo dos últimos quatro anos" e onde tem "muitos amigos".

A notícia do Observador referia também que Rui Silva estava fardado sem autorização, algo que o próprio nega. "Hoje nem estava fardado", acrescentou.

Referindo que existem várias "pessoas" e um "sistema" que o querem fora da instituição por ter uma "voz crítica", afirmou ser uma voz incómoda num meio que "movimenta em média 400 milhões de euros por ano".

Rui Silva diz ainda que a comissão de gestão constituída entretanto na APBV não está prevista e que, ao contrário do que também escreve o Observador, não é candidato do CDS-PP à Junta de Freguesia de Árvore, em Vila do Conde, uma localidade pela qual admite ter "muito amor".